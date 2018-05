- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda “Filistin’e Umut Ol” sloganıyla destek kampanyası başlatıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, Antalyalıları kampanyaya destek olmaya çağırdı.İsrail'in Gazze'de sivillere uyguladığı baskı ve işgal nedeniyle sıkıntı yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla, Başbakanlık genelgesiyle insani yardım kampanyası başlatıldı. Genelgede, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybının şiddetini artırarak devam ettiği vurgulandı. Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele ettiği belirtilen genelgede, Türkiye Cumhuriyeti'nin, halkın da beklentileri doğrultusunda, kardeş ülke Filistin’in karşı karşıya kaldığı sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla her türlü yardım ve desteğin sağlanacağı ifade edildi.Vali Münir Karaloğlu, "Filistin’de bitmeyen bir işgal, zulüm ve soykırım yaşanıyor. Filistin halkının maruz kaldığı baskı ve katliamlar tüm dünya tarafından seyredilmektedir. Filistinlilerin çektiği acılar ve masum insanların yaşadığı drama seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Bunun için Başbakanlık yardım kampanyası başlatarak önemli bir adım attı, öncü oldu. Bizler de Başbakanlığımızın başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek olmalıyız. İnşallah, Antalya da bu zulme sessiz kalmayacak. Ellerinden gelen desteği vererek zulme, acıya, açlığa maruz kalan Filistinlilere umut olacaktır” dedi.Bunun bir insanlık görevi olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile Antalyalı vatandaşlara seslenerek “Mübarek Ramazan ayı hürmetine hayırlarınızı yaparken Filistin halkına da bu zorlu günlerinde destek olmayı unutmayalım. Ancak birlik olduğumuz zaman güçlü olacağımızı ve yıkılmayacağımızın bilincinde olalım” ifadelerini kullandı.Ziraat Bankası Kamu Girişimci ŞubesiTL-Hesap IBAN No: TR200001002533555555555073ABD Doları Hesap IBAN No: TR900001002533555555555074Avro Hesap IBAN No: TR630001002533555555555075Banka Swift Kod No: TCZBTR2AVakıflar Bankası Tunalı Hilmi ŞubesiTL-Hesap IBAN No: TR120001500158007294531452ABD Doları Hesap IBAN No: TR060001500158048011048733Avro Hesap IBAN No: TR430001500158048011048746Banka Swift Kod No: TVBATR2AXXXHalk Bankası Bakanlıklar ŞubesiTL-Hesap IBAN No: TR720001200940800Û05000225ABD Doları Hesap IBAN No: TR610001200940800058000253Avro Hesap IBAN No: TR340001200940800058000254Banka Swift Kod No: TRHBTR2AZiraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal ŞubesiTL-Hesap IBAN No: TR220020900000412303000001ABD Doları Hesap IBAN No: TR920020900000412303000002Avro Hesap IBAN No: TR650020900000412303000003Banka Swift Kod No: ZKBATRISXXXVakıf Katılım Bankası Ankara ŞubesiTL-Hesap IBAN No: TR360021000000016349000002ABD Doları Hesap IBAN No: TR520021000000016349000102Avro Hesap IBAN No: TR950021000000016349000104Banka Swift Kod No: VAKFTRISXXXİHA