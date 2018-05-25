Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş’ı görevden aldı.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1’inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş’ı rektörlük görevinden almışlardır” denildi.İHA