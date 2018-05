Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların 31 Mart 2018 tarihinden önceki kamuya olan borçlarına af ve taksitlendirmenin getirilmesiyle ilgili uyarılarda bulundu.AESOB Başkanı Adlıhan Dere, vergi dairesi, Bağ-Kur, SGK, belediye gibi kamu kurumlarına borcu olan esnaf ve sanatkarların, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bu kurumlara başvurması durumunda yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi halinde gecikme faizlerinin tamamının silineceğini söyledi. Dere, “Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmayacaktır. Ancak bu düzenlemeyle birlikte, borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinecektir. Taksitlendirme durumunda ise düşük bir faiz oranı ile iki ayda bir ödemek üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenebilecek. Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, SGP primlerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenebilecek. Taksit ödemelerinde kredi kartı ile ödeme kolaylığı da sağlanacak” dedi.Hükümetin yapılandırma konusunda yaptığı düzenlemelerin esnaf ve sanatkarları rahatlatacağını vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Önemli ve zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik her düzenleme ekonomimiz için de can suyu haline geliyor. Birikmiş borcu olan esnaflarımız bir yandan borçlarını ödemeye çalışırken bir yandan günü kurtarmaya çalışıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte borç yapılandırması milyonlarca esnafımıza nefes aldıracak ve piyasalarda hareketliliği yeniden sağlayacak. Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik bu düzenlemelerden dolayı, her seferinde esnafın yanında olduğunu gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”7143 sayılı kanunla esnaf ve sanatkarlar için vergi barışı uygulamasının bir kez daha getirildiğini hatırlatan Adlıhan Dere şöyle devam etti:“2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi (muhtasar) ve katma değer vergisi için kanunda belirtilen şekilde matrah artırımında bulunulması halinde, söz konusu yıllara ait defter ve belgeler incelenemeyecek ve herhangi bir nedenle matrah artırımında bulunulan vergiler için ayrıca bir vergi istenemeyecek. Basit usulde vergiye tabi esnafımızın yanında çalışan diğer ücretli durumundaki çalışanların, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar vergi karnesi doldurmamış ve ücretinden dolayı gelir vergisi ödememiş olmaları halinde, 2018 yılına ilişkin gelir vergilerini ödemeleri ve vergi karnelerine işletmeleri şartıyla, önceki yıllara ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza tahakkuk ettirilmeyecek. Esnaf ve sanatkarlarımızın üyesi oldukları Odalara olan aidat borçları ile Odaların, Birlik ve üyesi oldukları Federasyonlara, Birlik ve Federasyonların, Konfederasyona olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçlarına dair bir düzenleme de yapılmıştır. Buna göre, 31 Mart 2018 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları Odalara olan aidat borçları ile Odaların, Birlik ve üyesi oldukları Federasyonlara, Birlik ve Federasyonların, Konfederasyona olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin Temmuz ayı sonuna kadar, kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir. Bu hükümden yararlanılabilmesi için Temmuz ayı sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Ödenmesi gereken tutarların, öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamları ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.”İHA