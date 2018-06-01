

- Uyuşturucu tacirlerine hapis cezası



Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz yıl aralık ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli toplam 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi ve Yunus ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz yıl aralık ayında takibe aldıkları Gülfidan S. ve Şevket M. isimli şüphelileri bir otomobille seyir halinde olduğu sırada durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda 53 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 13 paket halinde 45 gram esrar bulundu. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Gülfidan S. ve Şevket M. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Uyuşturucu tacirleri son kez hakim karşına çıktı

‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuksuz yargılanan sanık Gülfidan S. ve Şevket M. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıktı. Duruşmada sanıkların avukatları hazır bulunurken, savunmalarında ise üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, 2 sanığı 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 'suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasıyla cezalandırdı. Duruşmanın ardından tutuklanan Gülfidan S. ve Şevket M., Alanya Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



İHA

