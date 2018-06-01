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Bodrum’dan barış için yelken açan 4 kadın Alanya’da mola verdi

Bodrum’dan barış için yelken açan 4 kadın Alanya’da mola verdi
ANTALYA
G.Tarihi: 01.06.2018 15:21
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Isparta Düğün Salonları
  
  - Bodrum’dan barış için yelken açan 4 kadın Alanya’da mola verdi 
 
 Bodrum'dan 19 Mayıs'ta 'Yurtta Barış Dünyada Barış' sloganıyla Akdeniz’e yelken açan 4 kadın denizciden oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi Alanya’da mola verdi.   
  Bodrum’dan 19 Mayıs'ta 'Yurtta Barış Dünyada Barış' sloganıyla Akdeniz’e yelken açan bilgisayar programcısı aynı zamanda teknenin kaptanı Neşe Hasipek, şehir plancısı Şule Kükrer, istatistikçi Ceyda Güleçyüz ile gazeteci Ferda Volkan, Alanya’ya ulaşarak demirledi. Alanya Marina’da 1 günlük mola veren grup, ardından Akdeniz’e tekrar yelken açacak. Ekip 44 günlük deniz seyrinde 22 farklı noktada mola verip, yaklaşık bin 300 deniz mili yol kat ederek 1 Temmuz'da Bodrum'a dönmeyi planlıyor.  
  Limana demirleyen kadınları Alanya Marina Müdürü Şükran Işık ile Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun çiçekler ve hediyelerle karşıladı. 
  
  "Biz barış için yelken açan kadınlarız" 
  Yelkenli tekneleriyle yaptıkları deniz macerası hakkında bilgiler aktaran Kaptan Neşe Hasipek, yelkenlerini barış için açtıklarını belirterek, geçtiğimiz yıl da partneri Ceyda Güleçyüz ile Adriyatik’e açıldıklarını söyledi. Hasipek, "Geçen yıl Adriyatik seyrimizi yaptık. Orada Yunanistan adaları, İtalya ve Hırvatistan'ı dolaştık ve gittiğimiz çoğu yerde de şaşırttık. Biz Türkiye’den gelen 3 kadındık ve onurla, gururla Türk bayrağını oralarda dolaştırdık. Bu yıl da tüm Akdeniz kıyılarımızı dolaşarak Kıbrıs’a geçeceğiz. Biz barış için yelken açan kadınlarız. Kısaca öyle adlandırıyorum kendimizi. Tüm kıyılarımızı dolaşarak İskenderun'a kadar gideceğiz. İskenderun Taşucu'ndan Kıbrıs'a geçeceğiz. Kıbrıs'ta da bu seyrin fotoğraflarını çeken arkadaş sergi açacak" dedi. 
 
  "Biz çorbaya bir tuz attık" 
  Demir attıkları kıyılarda çok güzel karşılandıklarını belirten Kaptan Hasipek, teknelerinin çiçeksiz durmadığını belirtti. Hasipek, "Gittiğimiz her yerde çiçekler geliyor. Birçok kişiyle tanışıyoruz ve gittiğimiz yerlerde sunumlar yapmaya başladık. Deniz maceramızı anlatıyoruz. Herkes mutlu bir şekilde bizi destekliyor ve destekçilerimiz her geçen çoğalmaya başladı. Biz çorbaya bir tuz attık" diye konuştu. 
 
  "Amacımız barış, biz buna çok inanıyoruz" 
  Seyir ekibinden Ceyda Güleçyüz ise projenin amaçlarından birinin de kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermek olduğunu söyledi. Ekibin tüm üyelerinin 50 yaş üstü kadınlardan oluştuğunu belirten Güleçyüz şunları söyledi: 
 "Gittiğimiz yerlerde kadınlara, ‘biz bunu yapabiliyorsak, siz neler neler başarabilirsiniz’ diyoruz. Biz barışa yelkeni aslında 4 senedir açıyoruz. Fakat sadece Ege kıyılarında kısıtlı kalmıştı. Şimdi, 3 ülkeye geçen sene yaptık, bu sene ise Doğu Akdeniz’e İskenderun’a kadar gidip, Kıbrıs’a geçerek tekrar Bodrum’a döneceğiz. Amacımız barış. Çünkü dünyaya barış geldiğinde her şey hallolacak. Biz buna çok inanıyoruz. Erkekler bizden fizik olarak hakikaten güçlüler. Onlar bir şeyi bir kerede çekiyorsa, biz üç kerede çekiyoruz ama oluyor. Biz aslında bir yarış içerisinde değiliz, ne erkeklerle ne de başka birileriyle. Biz sadece güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz yaptıkça da insanlar destek veriyor. Biz denizin ortasında kimseye haber vermeden ilerlerken insanların haberi oldu. Çünkü takip ediyorlar ve destekliyorlar" ifadelerini kullandı. 
 
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İHA
                                         
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