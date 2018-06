Antalya’da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 170 bekçi, törenle yemin ederek göreve başladı. Bekçilerden 122'si merkez, 48'i ise dış ilçelerde görev yapacak.İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 170 mahalle ve çarşı bekçisi, bir aylık eğitimlerinin ardından Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonunda düzenlenen törende yemin etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 170 bekçi Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup, yemin metnini okudu. Antalya Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Murat Ulucan, çarşı ve mahalle bekçilerine 'hoşgeldiniz' dedi.2017 yılında Antalya’ya 250 çarşı mahalle bekçisinin atamasının yapıldığını dile getiren Ulucan, 3 dönem halinde yapılan eğitim planlamasında birinci ve ikinci dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 170 bekçiden, 122’sinin merkez ilçelere, 48’inin ise ilçe emniyet müdürlüklerine atamasının yapıldığını bildirdi.Üçüncü dönem kapsamında 54 bekçinin eğitimlerine devam ettiğini kaydeden Ulucan, "Ataması yapılmayan 26 bekçi var. Ataması yapılan 170 bekçi bugün görevlerini başlamak üzere yemin edecekler ve kutsal bir görevi üstlenecekler. Uğruna her an canımızı vermeye hazır olduğunuz Türk bayrağı ve bundan sonra namusumuz olan silahlar üzerine yemin ederek bu kutsal görevi üstleneceksiniz. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, polis asker ve jandarmayla kollamak üzere vatandaşın huzur ve güvenliği için gerekirse 24 saat görev yapacaksınız" dedi.Ulucan, Türkiye’nin terör örgütleri ile kararlı ve azimli şekilde mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, bu kararlılık ve azimden hiçbir gücün kendilerini geri çeviremeyeceğini belirtti.Yıllar önce mahalle ve çarşıların güvenliğinin bekçilerden sorumlu olduğunu hatırlatan Mehmet Murat Ulucan, bekçiler görev yaptığı yerde dosta güven düşmana korku verdiğini ve mahallenin ağabeyi konumunda olduğuna değindi. Ulucan, kanunların verdiği yetki çerçevesi ve amirlerin emirleri doğrultusunda Antalya’nın gecelerinin bundan sonra daha huzurlu olacağını vurguladı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, eskiden mahallelerde bekçi olduğunu, düdük sesinin o bölgede bir güven ortamı sağladığını ifade etti. Bekçilerin görev yaptığı bölgede, öğretmen ve imamla birlikte devleti temsil ettiğini kaydeden Karaloğlu, "Bekçi mahallede kötü niyetli insanlara göz açtırmayan ve mahallede olup biten her şeyden haberdar olan ve gerektiğinde bunu devlet kademelerine bildiren kişilerdi. 1990’lı yıllardan sonra çarşı ve mahalle bekçi sistemi kaldırılmadı fakat alım yapılmadığı için sayıları azaldı. Antalya’da eski kadrodan 49 arkadaşımız çalışmaya devam ediyor. Şimdi devletimiz önleyici emniyet hizmeti kapsamında çarşı ve mahallede vatandaşın talebini de karşılayarak bekçi alımı yapıldı. Vatandaşımız bekçinin düdük sessini özledi. Mahallede herkesin uyuduğu anda devlet adına uyumayan, sokaklara hakim olan, kötü niyetli kişilere fırsat vermeyen birilerinin olmasını vatandaşımız özledi" dedi.Antalya’ya ilk etapta 250 bekçi kadrosunun verildiğini kaydeden Vali Karaloğlu, 170 bekçinin mahalle ve çarşılarda polisin en büyük yardımcısı olacağını vurguladı.Törende, eğitimleri dereceyle tamamlayan Ali Katkıcı, Erhan Taşkın, Durali Şimşek'e başarı belgeleri Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz takdim etti.İHA