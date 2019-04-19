Ucuz otomobil satma vaadiyle dolandırıcılık iddiası



Antalya'da kendilerini icra müdürü gibi tanıtıp ucuz otomobil satma vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Askeri personel olan bir kişi, kendisini icra müdürü olarak tanıtan 2 kişinin ucuz otomobil satma vaadiyle kendisinden 25 bin lira aldığını öne sürerek polise başvurdu.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliler S.F.O. ve R.Ö'yü gözaltına aldı.



Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.



ANTALYA (AA) -