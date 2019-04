Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, ata sporu güreşte yeni Taha Akgül ve Rıza Kayaalplerin her zaman olacağını bildirdi.Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazanan güreş milli takımları, 1949 yılından bu yana bir Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 6 altın madalya kazanarak Türk milletinin göğsünü kabarttı.Serbest stilde Taha Akgül, 125 kilo finalinde 7. kez, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanarak, genç sporculara örnek oldu.- "Artık çıta çok yükseldi"Genel Sekreter Tahir Yılmaz, Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 22. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi rekorlara şahit olduklarını belirterek, bu başarıların devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.Altyapılarını oluşturan yaş kategorilerine büyük önem verdiklerini dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"2024-2028 Olimpiyat Oyunları'nın kadroları yıldızlar ve gençler kategorilerinde tespit edilecek. Amacımız ata sporumuz güreşi her zaman zirvede tutmak. Bu anlamda da çok mutluyuz, sevinçliyiz. Ata sporumuz her zaman zirvede yerini korumaya devam edecek inşallah. Artık çıta çok yükseldi. Birinci hedefimiz bunun altına düşmemek. Çıtanın da yüksek olduğunun bilincindeyiz. Ata sporunda cengaver bitmez. Yeni şampiyonlar mutlaka çıkacaktır. İyi niyetli, ciddi kadrolar oluşturduk. Fizyoterapistinden, kondisyonerine, psikoloğuna kadar hepsi takımlarımızda mevcut. Bunların da son zamanlarda aldığımız başarılarda çok önemli katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Sistematik bir şekilde milli takımlarımız çalışıyor."- Yetenekli sporcular taranıyorTahir Yılmaz, güreşte lisanslı sporcu sayısının çok yüksek olduğunu, ancak aktif sporcu sayısının çok daha önemli olduğunu belirtti.Aktif sporcular içerisinden başarı yakalayabilecek sporculara dikkat etmeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Yetenekli sporcular konusundaki taramaları, seçmeleri kulüplerde ve güreş eğitim merkezlerinde yapıyoruz. Güreş sporunun kaynağı hiçbir zaman bitmez. Her zaman Tahalar, Rızalar inşallah mevcut olacak." diye konuştu.ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ -