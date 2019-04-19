- Antalya'da düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında buzdolabı, halı, battaniye, çaydanlık, araç lastiğinin de bulunduğu 15 çuval atık toplandı.Muratpaşa Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Çevre Festivali kapsamında, Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz gibi temizliği gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu eşliğinde öğrenciler, tarihi limanda dalış yaparak su altında temizlik yaptı.Çalışmalarda denizden buzdolabı, battaniye, halı, otomobil teybi ve lastiği, çaydanlık, sandalye, elektronik eşya gibi 15 çuval atık çıkarıldı.Dalış yaparak temizlik çalışmalarına destek veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların deniz temizliğine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "İnsanoğlu denizi vahşi şekilde kirletiyor." dedi.ANTALYA (AA)