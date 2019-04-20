"Türkiye'nin sağlık turizminde hedefi 2023'de 2 milyon hasta"

"Türkiye'nin sağlık turizminde hedefi 2023'de 2 milyon hasta"
ANTALYA
G.Tarihi: 19.04.2019 18:15
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Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğince (OHSAD) bu yıl onuncusu düzenlenen "Sağlıkta Ortak Çözümler Toplantıları" konulu toplantı Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bir otelde gerçekleştirildi. Sağlık Turizminde öncelikler, beklentiler ve hedefler konulu panel düzenlendi. Panele TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel (sol 1), Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya (sol 2), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin (ortada), Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Alperen Kaçar (sağ 2) ve DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı (sağ 1) olarak katıldı.




"Türkiye'nin sağlık turizminde hedefi 2023'de 2 milyon hasta"
- USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya:
"Türkiye'nin sağlık turizminde hedefi 2023'de 2 milyon hasta. 2018'de 10 aylık dönemde yaklaşık 400 bin hasta ülkemizde tedavi edildi. Bunların yüzde 66'sı özel sektör, yüzde 34'ü ise kamu hastanelerinde tedavi oldu"
ANTALYA (AA) - Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye'nin sağlık turizminde hedefinin 2023'de 2 milyon hasta olduğunu belirterek, "2018'de 10 aylık dönemde yaklaşık 400 bin hasta ülkemizde tedavi edildi. Bunların yüzde 66'sı özel sektör, yüzde 34'ü ise kamu hastanelerinde tedavi oldu."dedi.
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğince (OHSAD) bu yıl onuncusu düzenlenen "Sağlıkta Ortak Çözümler Toplantıları" konulu toplantı Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bir otelde gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel'in yaptığı toplantıda, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Alperen Kaçar ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı konuşmacı olarak katıldı.
USHAŞ Genel Müdürü Kılıçkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, sağlık turizmin üzerine hassasiyetle durmak gerektiğini, sağlık turizminde tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. 
Sağlık turizm için ülkeye en fazla Irak, Azerbaycan, Almanya, Gürcistan, Rusya, Libya, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan ve İngiltere'den hastaların geldiğini belirten Kılıçkaya, "Yakındoğu'da bulunan her ülke hedef pazar olabilecek durumdu. İlk etapta bakıldığında ise Batı Avrupa ülkeleri, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkelerinin farklı açı ve farklı gerekçelerle hedeflerimiz arasında olmalı." diye konuştu.
- Sağlık turizm: yüzde 66 özel sektör
Sağlık turizminde hedef pazarların belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Kılıçkaya, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye'nin sağlık turizminde hedefi 2023'de 2 milyon hastadır. 2018'de 10 aylık dönemde yaklaşık 400 bin hasta ülkemizde tedavi edildi. Bunların yüzde 66'sı özel sektör, yüzde 34'ü ise kamu hastanelerinde tedavi oldu. USHAŞ da sağlık turizmi için kurulan bir teşkilat. Sağlık turizmiyle ilgili olarak Türkiye'de 44 yetkili aracı kuruluş, 83 kamu sağlık kuruluşu, 466 özel sağlık tesisi, 19 kamu üniversitesi hastanesi, 20 vakıf üniversitesi hastanesi olmak üzere toplam 632 sağlık kuruluşa Sağlık Bakanlığı tarafından yetki belgesi verildi. Sağlık turizminde bizim için Amerika da bir hedef pazardır, Çin de hedef pazardır."
Kılıçkaya, hedef pazar seçerken ekonomik ile siyasi ilişkiler, coğrafi ve kültürel yakınlık, Türkiye'nin sahip olduğu rekabetçi fiyat avantajı gibi bazı kriterleri göz önüne almak gerektiğine dikkati çekti. 
TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin ise ilerleyen süreçte dünya ekonomisindeki güç merkezlerinin değişebileceğini savunarak, Türkiye'nin de bu süreçte doğru atılımlar, projeler ortaya koyması gerektiğini ifade etti. 
Sağlık turizminin Türkiye'ye çok önemli fırsatlar doğaracağını aktaran Alkin, "Asya ve Afrika'daki ülkeler 2060'da dünya nüfusunun yüzde 83'ünü oluşturacak. Afrika'nın 2100'de 13 bin 600 dolarlık ortalama yaşam standardına yükseleceği görülüyor ve böyle bir potansiyelin sağlık hizmetini kimden alacağı önem kazanıyor." dedi. 
 Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Alperen Kaçar da Bakanlık olarak sağlık turizmine önemli destekler verdiklerini bildirdi. 
Sağlık turizminin Türkiye'ye daha fazla gelir bıraktığını belirten Kaçar, "Normal turist yaklaşık 700 dolar bırakıyorsa, sağlık turisti 6 bin bazen 8 bin dolar bırakabiliyor." sözlerine yer verdi. 
 
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