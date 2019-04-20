Belediyeden "Anadolu Çocuk Köyü Şenliği"



Kepez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Anadolu Çocuk Köyü Şenliği" düzenleneceğini bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçedeki Dokuma Park'da düzenlenecek "Anadolu Çocuk Köyü Şenliği" etkinliği, 20 Nisan saat 15.00'da kapılarını açacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 20-28 Nisan'da düzenlenecek şenlik, saat 10.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Nasrettin Hoca, Keloğlan ve Karakaçan, Hacivat ve Karagöz, gibi karakterlerin de yer alacağı müzikli masal etkinliklerinin yanı sıra 1970'ler ve 1990'larda çocukluk geçirmiş olanları anılarını tazeleme fırsatı bulacak.



ANTALYA (AA) -

