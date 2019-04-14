Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında Antalya'nın Akseki ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki İlçe Emniyet Müdür vekili Nazif Yayla, polis memurları ve öğrenciler katıldı.Etkinlik kapsamında ilçedeki farklı okullarda düzenlenen ziyaretlerde öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.Kaymakam Nasır, törende yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Projesine amaçlarının israfın önlenmesi, oluşan atık miktarının azaltılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması olduğunu ifade etti.Proje kapsamında yaklaşık bir yıllık dönemde 2.2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton atık elektronik eşya, 38 bin ton bitkisel ve 80 bin ton madeni atık yağının geri kazandırıldığını belirten Nasır, "Hedefimiz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan projeyi Akseki'de etkin bir şekilde uygulayarak ülke genelinde 2023 yılına gelindiğinde evsel atık geri kazanım oranımızı en az yüzde 35 seviyesine çıkartmak." dedi.Nasır, proje sayesinde yıllık 100 bin kişiye doğrudan istihdam, 20 milyar lira ekonomik kazanç, cari açığın yüzde 8 azaltılmasının sağlanması ve yüzbinlerce ağacın kurtarılmasının söz konusu olduğunu aktardı.ANTALYA (AA) -