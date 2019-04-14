Antalya'da falezlerden düşen kişi yaralandı

Antalya'da manzara izlediği falezlerden düşen kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu'ndan manzarayı izleyen Emin Yalçın Aslan (31), dengesini kaybedince 15 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kayalıklara güçlükle ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, boyunluk taktıkları Aslan'ı bulunduğu yerden sedyeyle aldı.

Merdivenlerden ambulansa kadar sedyeyle taşınan Aslan, hastaneye götürülürken sürekli "Ölüyorum. Yardım edin." dedi.



ANTALYA (AA) -

