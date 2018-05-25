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Türel: ‘Türkiye şaha kalkacak’

Türel: ‘Türkiye şaha kalkacak’
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Türel: ‘Türkiye şaha kalkacak’   
 
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, 24 Haziran’dan sonra Türkiye’nin yeni bir sisteme geçeceğini söyledi.   
  Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaş’ta dolu dolu bir program gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Türel, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. Türkiye’nin yeni bir sisteme geçeceğini belirten Başkan Türel, “Devletin yeni bir yönetim anlayışına 24 Haziran’dan sonra geçecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak devreye girecek sistem güçlenen Türkiye’yi daha da şaha kaldıracak. Tüm bu değişiklikleri halkımızın tasvibiyle bugüne kadar yapageldik. Türkiye son 15 senede 3.5 kat ekonomisini büyütmüş, kendi silahını tankını, insansız hava araçlarını, topunu, tüfeğini kendisi yapar hale gelmiş. İşte köprüler, barajlar böylesi büyüyen bir Türkiye. Ama Türkiye’yi ne zaman büyüse ayağından çekiştirmek isteyenler de bu süreçte hep karşımıza çıktı” diye konuştu. 
  
 “Hiçbiri Cumhurbaşkanı olma derdinde değil” 
  Başkan Türel, “Bu ülkenin güçlenmesini istemeyenler, güçlenen Türkiye’nin liderini bu devletin başında istemiyor. Bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı yarışına. Ben cumhurbaşkanı olacağım yarışından uzaklaşmış. Hepsi Tayyip Erdoğan’ı seçtirmeme derdinde neden. Çünkü bu ülkeyi kalkındıran bir lideri alaşağı etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı. 
 
  “Bizi uzaktan yönetmişler” 
  ABD’nin, AK Parti iktidarı öncesi Türkiye’yi IMF vasıtasıyla uzaktan kumanda ile yönettiğine dikkat çeken Türel, “Recep Tayyip Erdoğan geldi bana bu millet memleketi yönetmek için vekalet verdi. Bu memleketi IMF yönetmeyecek, ben yöneteceğim dedi. Şimdi bu ABD böyle bir lideri, böyle bir ülkenin başında ister mi? Bir taraftan ülke büyüyor, bir taraftan dediklerini istedikleri gibi yaptıramıyorlar. Avrupa ister mi?” diye konuştu. 
 
  “Sıkmadık el bırakmayacağız” 
  Başkan Türel, “Recep Tayyip Erdoğan’ı başka kimler istemiyor. DEAŞ istemiyor, FETÖ istemiyor, PKK istemiyor. Aslında bunların hepsi aynı yolun yolcusu. Bunların hepsinin derdi bu ülkenin refaha kavuşmamasını büyümesini engellemek. O yüzden 24 Haziran, bu memleketi yeniden istila etmek isteyenlerle bu memleketi başkalarına teslim etmek istemeyenlerin, millet iradesinin hakim ve güçlü olduğu bir seçimin tarihidir. Allah’ın izni ile bizlerde bunun gereğini sandıkta yapacağız. Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz AK Parti’yi de iktidar yapacağız. Bu ülkeyi yönetemeyecekler. Başaramadılar, yine başaramayacaklar. Onun için çok çalışacağız kapı kapı dolaşacağız sıkmadık el bırakmayacağız” şeklinde konuştu. 

İHA
 
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