Antalya’da düzenlenen kumar operasyonunda, 180 kişiye 50 bin 250 TL idari para cezası kesildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirledikleri 5 adrese eş zamanlı kumar operasyonu düzenledi. Tombala tabir edilen kumar oyunu oynattığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alınırken, 180 kişiye 50 bin 250 TL idari para cezası kesildi. Aranan bir kişi de adli makamlara sev edildi. Operasyonda tombala makinesi, kart ve diğer malzemelere el konuldu.İHA