Stepne lastiği, sürücüyü ölümden kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil içinde sıkışan sürücü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Aracın ön tarafında bulunan stepne, bariyerin şoför koltuğuna kadar gelmesini engelledi.Kaza, sabah saatlerinde Köprülü kavşağın külliye girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ercan Çavdar’ın kullandığı 07 LOH 48 plakalı 1965 model otomobil, köprü girişindeki çelik bariyere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ercan Çavdar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından 1 saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Otomobilin içerisine giren çelik bariyer, aracın ön bölümünde bulunan stepnenin cantına isabet etmesi sayesinde sürücünün bulunduğu yere kadar ulaşmadı.Kurtarma çalışması esnasında 112 sağlık ekibi araç içerisindeki sürücüye serum takarak müdahalede bulunurken araçtan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan ameliyatın ardından hayati tehlikesi devam ettiği için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bariyerlere çarparak ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Ercan Çavdar’ın bugün doğum günü olduğu bildirildi.ANTALYA (İHA)