Otomobilin çarptığı park halindeki araç dükkana girdi

Antalya’da bir otomobilin çarptığı park halindeki araç, işyerine girdi. Otomobil ise 30 metre ilerideki bir markete girmek üzereyken durabildi.Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki alt geçitte ilerleyen Recep Ç. yönetimindeki 07 ZB 463 plakalı otomobil, iddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen ticari bir taksi tarafından sıkıştırıldı. Araca çarpmamak için ani firen yapan ve aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Recep Ç. yönetimindeki otomobil kaldırıma çıkarak bir işyerinin önünde park halinde bulunan 34 NK 6860 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç önce yanındaki 07 MSV 67 plakalı araca çarptı, ardından da önünde bulunduğu işyerinin camlarını kırarak maddi zarara neden oldu. Hızını alamayan Recep Ç. yönetimindeki 07 ZB 463 plakalı araç ise 30 metre ileride bulunan bir markete yöneldi. Araç markete girmek üzereyken durabildi.Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada can kaybı yaşanmazken araç sürücüsü Recep Ç. olayı küçük sıyrıklarla atlattı. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya neden olan 07 ZB 463 plakalı araç ve diğer araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.