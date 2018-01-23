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Fuhuş operasyonu: 58 gözaltı

Antalya’da fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese baskın düzenlendi

Fuhuş operasyonu: 58 gözaltı
ANTALYA
G.Tarihi: 23.01.2018 10:43
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böcüzade
  - Antalya'da fuhuş operasyonu: 58 gözaltı  
  - Antalya’da fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese baskın düzenlendi
  - Fuhuş yaptığı iddia edilen 21 yabancı, 2 Türk uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 2’si kadın, 35 şüpheli gözaltına alındı
  - Şüphelilerin kadınları, telefon ve escort siteleri üzerinden VIP araçlarla müşterilere ulaştırdıkları belirtildi
  - Fuhuş şebekesinin Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden Belek ve Kadriye’de faaliyet göstermesi dikkat çekti  


 Antalya’da fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese düzenlenen baskınlarda, fuhuş yaptığı iddia edilen 21 yabancı, 2 Türk uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 2’si kadın, 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları, telefon ve escort siteleri üzerinden VIP araçlarla müşterilere ulaştırdıkları belirtildi. Fuhuş şebekesinin Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden Belek ve Kadriye’de faaliyet göstermesi dikkat çekti.  

  Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce kent merkezi, Serik ilçe merkezi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye Mahalleleri'nde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler 3 gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele 200 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu 9 kamu görevlisi ile birlikte toplam 35 şüpheli ve ev ve otellerde 2’si Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.
  Baskınlarda 2 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait fişek, uyuşturucu madde ile bir miktar Özbek ve Türk parası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

  2’si kadın 35 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Serik Adliyesine sevk edildi.
  Şebekenin kadınları, escort sitesi ve telefon aracılığıyla herhangi bir şifre ya da kod uygulamadan her arayana istedikleri yere VIP araçlarla ulaştırdıkları öğrenildi. İsteyen müşteriye kadınların telefon üzerinden fotoğrafının gönderildiği ve beğenilen kadının istenilen otel ya da eve gönderildiği belirtildi.


 ANTALYA (İHA) 











 
Isparta Haber Ajansı
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