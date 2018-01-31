- Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişiye gözaltı



Antalya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenleyen görevliler, G.A, Ş.A, M.A. ve N.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üstlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 4 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet DVD, 3 adet CD ve 2015 yılında Suriye’de çatışmada öldürülen YPG terör örgütü mensubuna ait 2 adet resme el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.





ANTALYA (İHA)



