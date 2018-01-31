Bitcoin gasbına 2 gözaltı

İstanbul'dan Antalya'ya ‘Bitcoin’ (sanal para) almak için gelen 2 kişinin, 182 bin dolarlarını silahla gasp ettiği iddiasıyla 4 şüpheliden 2’si gözaltına alındı. 2 şüphelinin, bir eğlence merkezinde alem yaparken yakalandığı, şüphelilerden birisinin yurt dışına kaçtığı, diğerinin ise savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi.Olay, 8 Aralık 2017'de saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’da yaşayan Mustafa Kerimov, Antalya’da anlaştığı şahıslardan Bitcoin almaları için İstanbul’da yaşayan kuzenleri Yaşar Dağgüvan ve Asker Kazımoğlu’nu Antalya’ya gönderdi. 182 bin dolara anlaştıkları Bitcoin alışverişini gerçekleştirmek için Antalya havalimanına gelen 2 kuzeni, kiraladıkları araçla alan A.A., K.K., S.H. ve T.Ç., güvenlik kameralarının olmadığı tenha bir alanda bir günlüğüne kiraladıkları lüks villaya götürerek pazarlığa başladılar. İddialara göre, alışveriş esnasında ise zanlılardan Özbek uyruklu A.A. silahını çekerek kuzenlerin yanında getirdiği para poşetini zorla aldı. Şüpheliler daha sonra ise araçlarıyla bölgeden ayrıldı.Olayın ardından 2 kuzen polise 182 bin dolarlarının silah zoruyla gasp edildiğini söyledi. İhbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye giden polis ekipleri verilen eşkaller doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürürken, şüphelilerden T.Ç.'nin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim olduğu, diğer şüpheli A.A.’nın ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından diğer 2 zanlının izini bulan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kumarhane işlettiği öğrenilen 2 zanlıyı, meyhanede eğlenirken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.ANTALYA (İHA)