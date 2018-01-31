Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 2017 yılında 520 bin kişiyi ağırladı. Hayvanat Bahçesi sömestr tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı.Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, büyük ilgi görüyor. 570 dekar alan üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi, yaklaşık 143 türde bin 512 havyana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesi 2017 yılında 520 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Aileler yoğun bir ders maratonu sonucu yarıyıl tatiline çıkan çocuklarını, karne hediyesi olarak hayvanat bahçesi gezisiyle ödüllendiriyor.Hayvanat bahçesine gelen misafirler isterlerse bahçe girişinde oluşturulan 12 bin metrekarelik mesire alanında barbekülü kamelyalarda pikniklerini yapabiliyor. Piknik alanı içinde 35 adet kamelya, 6 adet çeşme ve 20 adet piknik tipi barbekü yer alıyor. Mesire alanı içine Konyaaltı Sahil Projesi çalışmalarında sökülen parke taşları kullanılarak 2 kilometrelik yürüyüş yolu da yapıldı. Yenilikler arasında ziyaretçilerin hayvanlara temas edebilmesi için 100 metrekarelik mini hayvanat bahçesi de yer alıyor.ANTALYA (İHA)