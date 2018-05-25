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Sahur vakti gürültüye uyanan adam hurdaya dönmüş aracını görünce şok oldu

Sahur vakti gürültüye uyanan adam hurdaya dönmüş aracını görünce şok oldu
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Sahur vakti gürültüye uyanan adam hurdaya dönmüş aracını görünce şok oldu 
  - Ne olduğunu anlamaya çalışan araç sahibi güvenlik kameralarını izleyince şaşkına döndü 
  - Geri gelip hızla araca çarpan ve bir şey olmamış gibi kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından aranıyor 
  
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahur vakti gelen gürültüyle kendini dışarı atan adam hurdaya dönen aracını görünce şok oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışan araç sahibi, güvenlik kameralarını izleyince durum ortaya çıktı. Araca adeta bilerek geri gelip hızla çarpan bir otomobil sürücüsü hiçbir şey yokmuş gibi olay yerinden kaçtı.  
  Edinilen bilgiye göre, Bayram Özden isimli vatandaş, akşam Şelale Mahallesi'ndeki evine geldikten sonra her zaman olduğu gibi 07 HDV 19 plakalı otomobilini evinin önünde bulunan kaldırıma park etti. Gece 03.45 sıralarında şiddetli bir gürültüyle sokağa fırlayan otomobil sahibi Bayram Özden ve mahalle sakinleri otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğünü gördü ancak sebebini anlayamadı. 
  Otomobil sahibi Bayram Özden, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra otomobilinin görüş açısında bulunan 2 ayrı marketin güvenlik kameralarını izleyince siyah bir otomobilin aracın az ilerisinde aniden durup geri gelerek hızla aracına çarptığını gördü. Duruma bir anlam veremeyen bayram Özden, hemen durumu Cumhuriyet Polis Karakoluna bildirirken, olay yerine gelen emniyet güçleri, güvenlik kamerası görüntülerini alıp çarpıp kaçan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. 
 Olanlara bir anlam veremediğini belirten Bayram Özden "Her akşam olduğu gibi aracımı evimin önüne park ettim. Gece sahur saatinde bir gürültü duydum ve aşağıya indiğimde otomobilime çarpılmış olduğunu gördüm. Görüntülerdeki aracı ve şahısları tanımıyorum. Kimse ile bir sorunum yok. Aracıma çarpan kişinin bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi. 

İHA 
 
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