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Aplastik anemi hastası 15 yaşındaki Cavit, 457 bin TL ile hayata tutunacak

Aplastik anemi hastası 15 yaşındaki Cavit, 457 bin TL ile hayata tutunacak
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Aplastik anemi hastası 15 yaşındaki Cavit, 457 bin TL ile hayata tutunacak 
  - 1 milyonda sadece 3 kişide görülen hastalık için canlı yayında tespih satışından 40 bin TL toplandı 
  - Valiliğin izniyle başlayan kampanyada 15 yaşındaki Azeri Cavit’in tedavisi için 457 bin lira aranıyor 
  - Oğlunun sağlığına kavuşmasını isteyen baba Davut Abdullayev:   
  - "Cavit’in tedavisi için herkes bize bir kahve, bir sigara parası yardımcı olsun"   
 

Antalya’da, aplastik anemi (kemik iliğinin yeni hücre üretememesi) hastası 15 yaşındaki Azerbaycanlı Cavit’in tedavisinin tamamlanabilmesi için 457 bin liraya ihtiyaç var. Aile valilik izniyle başlattığı yardım kampanyasında 46 bin liraya ulaşırken, geri kalan miktarın toplanması için hayırseverlerin desteğini bekliyor.   
  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Davut ve Aynura Abdullayev çiftinin 15 yaşındaki çocukları Cavit Abdullayev'e, iki yıl önce yüksek ateş şikayetiyle gittikleri hastanede nadir görülen aplastik anemi teşhisi konuldu. Azerbaycan’da tedavi imkanı bulamayan Azeri aile, yakınlarının tavsiyesi üzerine Türkiye’ye geldi. Antalya’da özel bir hastaneye başvuran aileye ilik nakli önerildi. Ancak yapılan taramalarda Cavit için uyumlu ilik bulunamadı. 
 
  "457 bin lira" 
  Cavit’in durumunun giderek kötüleşmesi üzerine 8 Ocak 2016 tarihinde annesinden yüzde 60 uyumla ilik nakli yapıldı ancak Azeri genç, hastalığı tam olarak yenemedi. Hastane aileden, önümüzdeki bir yıllık tedavi süreci için 457 bin lira para istedi. İnşaat sektöründe çalışan baba Davut Abdullayev, kendi imkanlarıyla bugüne kadar yapılan tedavinin masraflarını ödedi, fakat tedavinin devam etmesi için gerekli olan parayı bulamadı. 
 
  "Kampanya başladı" 
  Azeri aile bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ve Antalya Valiliğine mektup yazarak yardım kampanyası düzenlemek istediklerini söyledi. Antalya Valiliği yardım kampanyası düzenlenmesine onay verdi. Kampanyaya ilk destek ise Adana’da tesbih imalatı ve satışı yapan bir işadamından geldi. Tesbihleri sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla satışa sunan işadamı, toplanan 40 bin lirayı ailenin hesabına yatırdı. Antalya’da hayırseverlerin desteğiyle yaşamlarını sürdüren Abdullayev ailesi, paranın tamamının toplanması için yardım bekliyor. 
 
 "Oğlum yaşam savaşı veriyor" 
  3 yıl önce oğlunun Bakü’de aniden rahatsızlandığını dile getiren baba Davut Abdullayev, "Hastanede oğluma aplastik anemi teşhisi konuldu. Azerbaycan’da tedavi imkanı olmadığı için Türkiye’ye geldik. Antalya’da özel bir hastanede kemik iliği nakli olması gerektiği söylendi. Uzun süre uygun ilik bulamadık. Anneden yüzde 60 uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi. Nakilden bu yana uzun süredir Cavit’in organları ilikle savaş yapıyor" dedi. 
 
  "46 bin liraya ulaştılar" 
  Bugüne kadar Cavit’in tedavisini kendi imkanlarıyla devam ettirdiğinin altını çizen Abdullayev, "Artık gücüm kalmadı. Antalya Valiliğine başvuru yaptım yardım kampanyası başlatabilmek için. Hastanenin oğlumun tedavisi için istediği 457 bin lirayı toplamak için valilik bana resmi izin verdi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden başlattık. Şimdiye kadar 46 bin lira toplandı. Adana’da tesbih camiasından Nasır Fidan sayesinde 40 bin lira toplandı. 6 bin de gelen bağışlarla oldu. Artık yardım durdu. Bir aydır zaman geçti 1 lira bile yatıran yok" diye konuştu. 
 
  "Sigara ya da kahve parası destek" 
  457 bin lirayı bulamazsa oğlunun tedavisinin yarım kalıp, ölümle karşı karşıya kalacağını kaydeden Davut Abdullayev, "Tedavinin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Buradan Türk vatandaşlarına, bacılarıma sesleniyorum, artık ben tükendim. Cavit’in tedavisi bize herkes bir kahve bir, sigara parası yardımcı olsun. Yardım eden de etmeyen de çok sağolsun" ifadelerine yer verdi. 
 
  "30 ilacı bırakamıyor" 
  Ev hanımı anne Aynura Abdullayev, 3 yıldır çok büyük zorluklar çektiğini dile getirerek, bu hastalığa hiçbir annenin evladının yakalanmamasını istedi. 
  Cavit’in iyileşmesi için başlattıkları kampanyanın yarım kalmaması gerektiğini ifade eden Aynura Abdullayev, "İliğin tutunma savaşı devam ediyor. Çok zorluk çektik. Oğlum diyor ki bazen, 'anne ben ölmek istiyorum' Kısa sürede bu paranın toplanması gerekiyor. Cavit, günde 30 ilaç içiyor. O ilaçlar kesilmeli ama kesemiyoruz. Çünkü ilik savaşıyor. Korku içinde yaşıyoruz. Hayırseverler yardım etsin ki biz bu parayı toplayalım" dedi. 
 
  Aplestik anemi hakkında 
  Aplastik anemi, nadir görülen bir hastalıktır. Yaklaşık 1 milyon kişiden 3’ü bu hastalığa yakalanır. Her yaştan kişide görülebilir. Aplastik anemide, kemik iliği kan hücrelerini çok daha düşük miktarlarda üretir. Çok ağır vakalarda, iliğin kan hücresi üretimi tamamen durabilir. Çoğu vakanın nedeni bilinmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde, fanconi anemisi gibi kalıtsal yolla geçmiş bir bozukluktan gelişir. Aplastik anemi ayrıca yüksek dozda radyasyona, bazı kimyasallara ya da virüslere maruz kalınmasından da kaynaklanabilir. 

İHA
 
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