Antalya’da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’un yıldızı Paris Hilton’dan önce mesajı geldi. The Land of Legends ortaklığında düzenlenecek Türkiye’nin en büyük moda şovunun baş mankeni Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, Antalya’da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye’ye geliyor. Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Hilton mesajında, “Merhaba Türkiye, 10 Haziran'da Land of Legends ve Dosso Dossi Fashion Show’un muhteşem şovunda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum” dedi.Hesaplarında özel tasarım bir görsel de paylaşan Hilton’un “Merhaba Türkiye” ile başlayan mesajı kısa sürede yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.“Merhaba Türkiye”Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Merhaba Türkiye” geleneğini Paris Hilton’la devam ettirdiklerini söyledi. Türkiye’nin en büyük moda şovunu gerçekleştirirken Antalya merkezli olarak Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Hikmet Eraslan, “Dünyanın en ünlü top modellerini ülkemizde ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak ‘Merhaba Türkiye’ mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz. Güzel ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.Türk mankenlerle aynı podyumdaDosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında 10 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilecek büyük şovda Paris Hilton’a Türkiye’den ünlü isimlerinden Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy da aynı podyumda eşlik edecek.İHA