- Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesi Kadriye plajına 4 metrelik balina ölüsü vurdu.Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm bölgesi Kadriye Beach Park sahiline dün akşam saatlerinde 4 metrelik balina ölüsünün kıyıya vurduğunu fark eden tatilciler durumu belediye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kıyıya vuranın yavru balina ölüsü olduğu belirlendi. Balina ölüsü, kepçeyle kamyona yüklenerek boş bir alanda gömüldü.İHA