Gazipaşa Alanya Havalimanı, Azur Air'den sonra ikinci büyük gövdeli uçağa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadı. Rus havayolu şirketine ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağı 224 yolcusuyla Gazipaşa Alanya Havalimanına iniş yaparken yolcular çilek ve çiçekle karşılandı.Saat 17.15'te iniş yapan uçak geleneksel su tankı gösterisiyle karşılandı. Rusya'dan genel yolculara Gazipaşa çileği ikram edildi. Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Mustafa Avcı ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ile Havalimanı yönetimi uçak personelini çiçekle karşıladı.Uçuşla ilgili bilgi veren Gazipaşa Alanya Havalimanı Genel Koordinatörü Cengiz Aşıklı, havalimanlarında ikinci büyük gövdeli uçağı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rus havayolu şirketinin bu yıl Gazipaşa Alanya Havalimanına 62 uçuş gerçekleştireceğini belirten Aşıklı, "757-200 büyük gövdeli uçaktır. 240 yolcu kapasitesi var. Şuan 224 yolcu ile geldi. 222 yolcu ile gidecek. Havalimanımız yolcu trafiğine Borajet ile başladı. 737-400, 700'ler, 800'ler, 900'ler, 321 ve nihayet 757-200. Bunlar D gurubu yolcu uçakları, gurubunun en büyük uçakları" dedi.Bu sezon rekor yolcu sayısına ulaşacakları bilgisini de veren Aşıklı, "Şu anda 2017 yılının aynı dönemindeki yolcu sayısını yüzde 26 oranında geçmiş durumdayız. Yolcu sayımız 300 bine ulaştı. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakam 1 milyon 200 bini bulacak" diye konuştu.Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Mustafa Avcı ise Gazipaşa Alanya Havalimanının her geçen gün daha da büyüdüğünü, her geçen gün farklı firmaların havalimanına uçuş planladığını görmekten mutlu olduklarını dile getirerek, "Büyük gövdeli uçağa sahip ikinci havayolu şirketi Gazipaşa Havalimanına indi. Gazipaşa'ya da çok rahat büyük gövdeli uçakların indiğini artık herkes kabul ediyor. Gazipaşa'nın bölgenin tanıtımına ve turizmine çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Gazipaşamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.Uçak personeli ile pasta kesilmesinin ardından karşılama töreni sona erdi.İHA