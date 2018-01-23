Düğün arabasını çiçek yerine zeytin dalı ile süslediler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dünya evine girmeye hazırlanan çift, Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere destek için gelin arabalarını zeytin dallarıyla süsledi.Gazipaşa ilçesi Çörüş Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Gilik, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı ile evlenme kararı aldı. Çift, düğünleri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına denk gelince gelin arabalarını çiçekler yerine, operasyona adını veren zeytin dalı ile süsleyerek, Mehmetçiklere moral vermek istedi.Genç çift fikri veren Gazipaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Refik Akça, çiçeklerle süslenmesi gereken gelin arabasını zeytin dallarıyla süslediklerini belirterek, "Sınırda, Afrin’de operasyon yapan Mehmetçiğimize destek olmak için genç çiftimizle birlikte böyle bir karar aldık. Gönüllerimizin onlarla olduğunu bildirmek onlara moral vermek için böyle bir şey yaptık. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.En mutlu günlerinde bile akıllarının orada olduğu söyleyen damat Hasan Gilik, "Evleniyoruz, mutluyuz. Arabamızı çiçek ile değil zeytin dalı ile süsledik. Sebebi ise sınırda bizim için operasyon yapan Mehmetçiklerimize destek olmak. Zeytin dalı harekatında dualarımız Mehmetçik ile birlikte" diye konuştu.Gelin Hilal Gilik ise bu mutlu gününde aldığı en anlamlı çiçeğin zeytin dalı olduğunu belirterek, "Bu mutlu günümüzde Mehmetçiklerimize destek vermek için böyle bir şey düşündük. Biz çok mutluyuz en güzel çiçeği de benim aldığıma inanıyorum. İnşallah burunları bile kanamadan Mehmetçiklerimiz döner" dedi.Genç çift daha sonra camide Mehmetçik için dua ederek düğün alanına gitti.ANTALYA (İHA)