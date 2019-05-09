Antalya'da bir okulda TÜBİTAK kapsamında hazırlanan projeyle ebru yapmasını öğrenen otistik öğrencilerin bu sırada sakinleştikleri ve mutlu oldukları görülünce sanatın ders olarak verilmesi kararlaştırıldı.Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulunca özel çocukların bilime katkı sunmasını sağlamak amacıyla farklı alanlarda TÜBİTAK kapsamında projeler hazırlandı.Öğretmenler gözetiminde yapılan projeler, okulun bahçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda sergilendi. Serginin açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, çocukların eserlerini inceledi.Görsel sanatlar öğretmeni Türkan Kara gözetiminde ebru yapmasını öğrenen otistik öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Suyun üzerinde sanatını icra eden özel çocuklarda ebru sanatının sakinleştirici etkisi olduğu, onların el becerilerini geliştirdiği, mutlu oldukları tespit edildi. Projeden olumlu sonuç alınınca okulda gelecek yıl ebrunun ders olarak işlenmesine karar verildi.Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ebru sanatını öğretebilmek için önce bütün aşamalarını video çekerek teorik öğrettiğini sonra da uygulamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.Projeden olumlu dönüşler aldıklarını vurgulayan Kara, "Otizmli çocuklar anlamaz, yapamaz" diye kötülemek yerine düzenli çalışma yapıldığında olumlu sonuçlar alındığını kanıtladıklarını belirtti.Çocukların hem terapi olduğunu hem sanatı öğrendiğini ifade eden Kara, "Renk, terapi demek. Ne kadar mutlu olduklarını gördük. Ebru sanatının, otistik çocuklarda sakinleştirici, ufuk açıcı etkisi olduğunu, çocuklarımızın ebru yaparken mutlu olduklarını gözlemledik. Projemiz amacına ulaştı." diye konuştu.Proje koordinatörü Nusret Hulusi Özbey de okulda 100'ün üzerinde engelli çocuğun olduğunu, engelli çocukların da bilime katkı sunabileceğini göstermek için fuarı düzenlediklerini kaydetti.TÜBİTAK kapsamında 20 çocuğun 9 proje yaptığını anlatan Özbey, otistik çocuklara fırsat verilirse neler başarabileceğini ortaya koyduklarını bildirdi.ANTALYA (AA) -