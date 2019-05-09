Jandarmaya "hakaret ve mukavemet" iddiasına tutuklama

- Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden jandarma personeline hakaret ettikleri ve mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı



Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerine hakaret ettikleri ve mukavemet gösterdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Mahmutlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmaya müdahale eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine hakaret ettiği ve mukavemet gösterdiği iddia edilen F.G.A, Gülşen A. (23), Ferdi İ. (23), ve Tunahan İ. (22) gözaltına alındı.



Mahmutlar Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından F.G.A. salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Tunahan İ. ve Ferdi İ. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Gülşen A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ANTALYA (AA) -