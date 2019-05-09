Antalya'nın Muratpaşa ilçesi falezlerinin denizle buluştuğu noktada bulunan 5 plajın da mavi bayrak almaya hak kazandığı bildirildi.Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mavi bayraklı 4 plaja bu yıl Konserve Koyu Falez Plajı da eklendi. Böylelikle Muratpaşa falez plajlarının tamamında mavi bayrak dalgalanacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bunu gerçekleştirirken kamu kurum ve kuruluşları için örnek bir işletme anlayışını hayata geçirdiklerini ifade etti.Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen mavi bayrak programına başvuru yaptıklarını belirten Başkan Uysal, Uluslararası Mavi Bayrak jürisinin yaptığı açıklama uyarınca Muratpaşa'nın tüm plajlarının mavi bayraklı olduğunu belirtti.ANTALYA (AA) -