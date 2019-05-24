"Öğrencilerimiz mezun olmadan iş teklifi alıyor"

"Öğrencilerimiz mezun olmadan iş teklifi alıyor"
ANTALYA
G.Tarihi: 24.05.2019 13:26
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Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, donanımlı yetiştikleri ve staj yaptıkları işletmelerde kendilerini ispatlayarak mezun olmadan iş teklifi alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'ne dahil edilen ve gelecek yıl sınavla tercih edilecek okulda, yabancı dil eğitimine çok önem veriliyor. Lisede 200'ü akşam öğrencisi olmak üzere 1400 öğrenci eğitim görüyor, 127 öğretmen görev yapıyor. Robotik kodlamadan yapay zekaya, yazılım, donanım ve mimarlıktan otomobillerin her parçasına farklı alanda kendilerini geliştiren öğrenciler, işletmelerde staj yaparak, hem deneyim kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Donanımlı yetiştikleri için staj yaptıkları işletmelerde kendilerini ispat eden öğrenciler, daha mezun olmadan iş teklifi alıyor.


ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - "Öğrencilerimiz mezun olmadan iş teklifi alıyor"
- MEB ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'ne dahil edilen Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, elektrik elektronikten yapay zekaya her alanda kendilerini geliştirerek, mezun olduktan sonra iş bulmakta sıkıntı yaşamıyor 
- Lise Müdürü Hasan Yıldız:
- "Öğrencilerimizin çoğu, çalıştıkları işletmelerde kendilerini ispat ettiklerinden daha mezun olmadan iş teklifleri almaya başlıyor. Okul bittiği gün işi hazır oluyor"
- Bilişim teknolojileri alanı öğretmeni Nihat Yüksek:
- "Çok iyi öğrencilerimiz var, sanayide 'otomobillerin beyni' diye tabir ettiğimiz, mikro denetleyici yapılarını tamir ediyor"
- Öğrencilerden 17 yaşındaki Eray Dikmen:
- "Yeni yazılımlar, teknolojiler geliştirerek, ülkemi ileriye taşımak istiyorum"

 Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, donanımlı yetiştikleri ve staj yaptıkları işletmelerde kendilerini ispatlayarak mezun olmadan iş teklifi alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'ne dahil edilen ve gelecek yıl sınavla tercih edilecek okulda, yabancı dil eğitimine çok önem veriliyor. Lisede 200'ü akşam öğrencisi olmak üzere 1400 öğrenci eğitim görüyor, 127 öğretmen görev yapıyor.
Robotik kodlamadan yapay zekaya, yazılım, donanım ve mimarlıktan otomobillerin her parçasına farklı alanda kendilerini geliştiren öğrenciler, işletmelerde staj yaparak, hem deneyim kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.
Donanımlı yetiştikleri için staj yaptıkları işletmelerde kendilerini ispat eden öğrenciler, daha mezun olmadan iş teklifi alıyor. 
Lisesinin müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili protokol kapsamında gelecek yıl okula öğrencilerin sınavla alınacağını ve TOBB tarafından burs verileceğini söyledi.
- "İstihdam garantisi olacak"
"TOBB'un üyesi olduğu iş yerlerinde, hem staj imkanı hem de istihdam garantisi olacak. TOBB, okulumuza teknik altyapı yatırımı da yapacak." diyen Yıldız, okuldaki öğretmenlerin de TOBB üniversitelerinde eğitim alacağını ifade etti.
Eğitimin yabancı dil ağırlıklı olacağını anlatan Yıldız, "Bu protokolün okumuza büyük katkısı olacak. 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitime başlayacaklar. Seçtiği branşta, en basitinden başlayıp her aşamasını öğrenerek yetişecek. Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimizin, üniversitelerde her alana gitme şansları var. Daha çok teknoloji fakültelerine gidiyorlar, ek puanla rahat girebiliyorlar." diye konuştu.
Okullarında elektrik elektronik, otomasyon, makine teknolojileri, inşaat teknolojileri, motor teknolojileri ve bilişim olmak üzere altı bölümde eğitimler verildiğini belirten Yıldız, 10'uncu sınıftan sonra öğrencilerin, protokol imzaladıkları işletmelerde staja başladığını anlattı.
- "Okul bittiği gün, işleri hazır oluyor"
Öğrencilerin sigortasını okulun yatırdığını, işletmelerin de maaş verdiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Yaz aylarını da boş geçirmiyorlar, kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. 12'nci sınıfa gelen öğrencilerimizin çoğu, çalıştıkları işletmelerde kendilerini ispat ettiklerinden, daha mezun olmadan iş teklifleri almaya başlıyor. Okul bittiği gün, işi hazır oluyor. Bizim için önemli sevinç kaynağı. Ülkemizin gelişebilmesi için mesleki eğitime önem verilmesi gerekiyor. Bakanlığımız son yıllarda önem veriyor, bu protokol de o kapsamda yapıldı."
Gelişmiş ülkelerde, mesleki okullara giden öğrenci oranının yüksek olduğuna işaret eden Yıldız, Almanya'da meslek liselerine gidenlerin oranının yüzde 72'lerde, Türkiye'de ise yüzde 42-46 civarında olduğunu dile getirdi.
Bilişim teknolojileri alanı öğretmeni Nihat Yüksek ise endüstri 4.0'ın yaşandığı devrim sürecinde, kodlama ve donanım bilgileri olarak robotik ve yapay zeka çalışmalarına, web tasarımına, kodlamaya kadar birçok alanda eğitim verdiklerini söyledi.
Donanımla ilgili robotik çalışmalar yaptıklarını bildiren Yüksek, "Kodlama yapıp led yakıp söndürmeden robotik kodlamalara kadar her şeyi en temelden öğretiyoruz. Çok iyi öğrencilerimiz var, sanayide 'otomobillerin beyni' diye tabir ettiğimiz mikro denetleyici yapılarını tamir ediyor. Mimari mühendislik alanında, inşaat sektöründe 3D modellemelerinde başarılı öğrencilerimiz var." dedi.
- "Elektrik, elektronik sadece erkek işi değil"
Öğrencilerden 17 yaşındaki Eray Dikmen de her çeşit makineyi kullanarak, her türlü parçayı yapabildiklerini belirterek, "Makine mühendisi olabilmek için üniversite okumak istiyorum. Yeni yazılımlar teknolojiler geliştirerek, ülkemi ileriye taşımak istiyorum." diye konuştu.
Yağmur Kaya, elektrik bölümünde okuduğunu ve çalışmalarına lehim yaparak başladığını ifade ederek, artık bütün aksamları yapabildiği söyledi.
 "Bayan olduğum için başta zorlandım ama öğrenince çok kolay. Elektrik, elektronik sadece erkek işi değil, bayanlar da yapabilir." diyen Kaya, en iyisini yapmak için çalıştığını ifade etti.
Lüks bir otomobil firmasından staj için teklif alan 17 yaşındaki Aleyna Melike Sözen ise hiç tereddüt etmeden motor bölümünü seçtiğini, motorun parçalarını tek tek takıp, sökebildiğini söyledi.
Teknik ressamlık bölümü öğrencisi Asya Bozkurt da ileride ünlü bir mimar olup güzel çizimler yapmak istediğini vurguladı.
Enes Gümüş ise tasarlamayı sevdiğini, estetik binalar çizmek istediğini kaydetti. 































ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ -
 
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