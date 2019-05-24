"Türkiye tam üye olarak AB'ye büyük katkı sunabilir"

- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott:

- "Türkiye'nin mevcut durumu, Türkiye'nin kültürel aidiyetinden ya da coğrafik büyüklüğünden dolayı değil. Türkiye tam üye olarak AB'ye büyük katkı sunabilir. Kendisine de katkı sağlayabilir. Bu olabilir ama çok şey değişmeli, bunun için hem AB içinde hem de Türkiye'de. Ama asla hiçbir zaman asla dememeli"

- "Öncelikle ilk söylememiz gereken şey Türkiye 3,6 milyon Suriyelinin ve onun dışında 500 bin de diğer ülkelerden gelen göçmenleri ağırlayarak çok büyük bir fedakarlık yapıyor ve bu gerçekten olağanüstü bir şey. Uluslararası toplumun Türkiye'ye minnettar olması gerekir"



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin AB'ye giriş sürecindeki mevcut durumunun kültürel aidiyeti ya da coğrafik büyüklüğünden kaynaklanmadığını belirterek, "Türkiye tam üye olarak AB'ye büyük katkı sunabilir. Kendisine de katkı sağlayabilir. Bu olabilir ama çok şey değişmeli, bunun için hem AB içinde hem de Türkiye'de. Ama asla hiçbir zaman asla dememeli." dedi.

Antalya'da çeşitli temaslarda bulunan Chilcott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 60 yıldır Avrupa Birliği'ne (AB) girmek için kapıda bekletildiği süreci değerlendirdi.

Chilcott, mevcut şartlara bakıldığında Türkiye'nin müzakere sürecinin ilerlemediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Daha doğrusu, bunun için şimdilik olumlu bakmak, pozitif olmak, optimist olmak zor. Ama her şey değişebilir, çok çabuk değişebilir. Çünkü şu an Türkiye'nin mevcut durumu, Türkiye'nin kültürel aidiyetinden ya da coğrafik büyüklüğünden dolayı değil. Türkiye tam üye olarak AB'ye büyük katkı sunabilir. Kendisine de katkı sağlayabilir. Bu olabilir ama çok şey değişmeli, bunun için hem AB içinde hem de Türkiye'de. Ama asla hiçbir zaman asla dememeli."

Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmez bir güç ve müttefik olduğuna işaret eden Chilcott, partnerlik ilişkisinin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın güvenliği açısından da Türkiye'nin çok büyük bir önem taşıdığını anlatan Chilcott, birlikte çalışılan ve hareket edilen en önemli konulardan birinin de düzensiz göçmen geçişleri olduğunu dile getirdi.

- Uluslararası toplum Türkiye'ye minnettar olmalı

"Öncelikle ilk söylememiz gereken şey Türkiye 3,6 milyon Suriyelinin ve onun dışında 500 bin de diğer ülkelerden gelen göçmenleri ağırlayarak çok büyük bir fedakarlık yapıyor." diyen Chilcott, bunun gerçekten olağanüstü bir şey olduğunu, uluslararası toplumun Türkiye'ye minnettar olması gerektiğini vurguladı.

Chilcott, Avrupa Birliği'nin bu konuda Türkiye'ye yeterli katkı sunmadığının aşikar olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yaptıklarıyla karşılaştırıldığında Avrupa Birliği'nin verdiği tabii küçük bir katkı. Politikacılar kendi aralarında tartışmalı ve bir karara varmalılar. Erdoğan hükümeti ve AB böyle bir anlaşma yapmıştı. Destek daha fazla verilirse bu Türkiye'yi memnun eder, hoşuna gider."



ANTALYA (AA) - MURAT EĞİLMEZ -

