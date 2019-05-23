Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, bu yıl sezonu "Deniz Efsaneleri" temasıyla açtı. Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında farklı ülkelerden 15 kum heykeltraşın yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak yaptığı 45 alt temada 200'e yakın eserin sergilendiği festivalin bu yılki teması Deniz Efsaneleri olarak belirlendi. Festival alanında aralarında İskoç efsanesi olan Finfolk, Kore'den Geobukseon, Kuzey Avrupa'dan Kraken'in yanı sıra, Leviathan, Aquaman, deniz kızı, sirenler Kaplumbağa Adası, Poseidon, Europa, Atlantis gibi efsanevi yer, kişi ve karakterler yer alıyor. Kum heykeller arasında geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören dünyanın yedi harikasının işlendiği, Keops Piramiti, Taç Mahal, Halikarnas Mozalesi gibi heykeller de ziyaretçilerden ilgi görüyor.Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, sezonu "Deniz Efsaneleri" temasıyla açtı.Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın, yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak yaptığı 45 alt temada 200'e yakın eserin sergilendiği festivalin bu yılki teması, "Deniz Efsaneleri" olarak belirlendi.Festivalin geceleri de görülebilmesi için özel ışıklandırma ve müzik sistemi kullanıldı. Festival alanında, aralarında İskoç efsanesi Finfolk, Kore'den Geobukseon, Kuzey Avrupa'dan Kraken'in yanı sıra Leviathan, Aquaman, deniz kızı, sirenler Kaplumbağa Adası, Poseidon, Europa, Atlantis gibi efsanevi yer, kişi ve karakterler yer alıyor.Kum heykeller arasında önceki yıllarda büyük ilgi gören dünyanın yedi harikasının işlendiği, Keops Piramiti, Taç Mahal, Halikarnas Mozalesi gibi heykeller de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Festival Direktörü Cem Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 14'üncüsünü düzenledikleri festivalin temasını, "Deniz Efsaneleri" olarak belirlediklerini söyledi.Karaca, "15 kum heykeltıraşın, 10 bin ton kumla 3 hafta süren performansları sonucu ortaya koydukları 200'e yakın eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Özellikle gün batımının ardından aydınlatmaların da devreye girmesiyle masalsı bir ortam oluşuyor. Ziyaretçilerimiz, deniz efsanelerinin çarpıcı örneklerini görme imkanına sahip olacaklar." diye konuştu.Dünyanın ilk ve tek 12 ay ziyarete açık kum heykel sergisi olduğunun altını çizen Karaca, sergi alanın 09.00-23.00 saatlerinde gezilebileceğini belirtti. Karaca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuk etkinlik alanında ziyaretçilerin çocuklarının kinetik kum kullanarak kum heykel yapma imkanına sahip olduklarını ifade etti.- "200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz"Kum heykellere ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Karaca, şöyle konuştu:"Kum heykel festivali artık Antalya'nın vazgeçilmez etkinlikleri arasına girdi. Bu yıl 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık. Bu yılki temamızda dünyanın dört bir yanından deniz efsanelerine yer verdik. Bunların yanı sıra her dönem ziyaretçilerden yoğun ilgi gören dünyanın yedi harikasını işlediğimiz bazı eserleri de koruduk. Festival alanımızın olmazsa olmazı olan Atatürk heykeline de yine festival alanımızın hemen girişinde yer verdik."ANTALYA (AA) - BEKİR BEKTAŞ -