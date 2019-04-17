Öğrenci servisine çarpan tanker sürücüsü kusurlu bulundu

- Antalya'da 2 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan adli tıp raporunda, tutuklu yargılanan tanker şoförünün asli kusurlu olduğu belirtildi

- Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi



Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hazırlanan adli tıp raporunda, öğrenci servisine çarpan tankerin şoförünün asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu tanker şoförü Özkan Kepez ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporun gönderildiği, raporda sanığın asli derecede ve tamamen kusurlu olduğunun belirtildiği açıklandı.

Rapora göre, öğrenci sevisi şoförü Şaban D'nin ise olayda bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, adli tıp raporunu göz önünde bulundurarak, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları ise tanker şoförünün uykusuz araç kullanması nedeniyle kazanın meydana geldiğini öne sürerek, sanık Kepez'in, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" veya "olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Özkan Kepez, istemeyerek 2 kişinin ölümüne sebep olduğu için üzüntü yaşadığını söyledi.

Sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Aksu ilçesinde, Özkan Kepez idaresindeki 32 HL 868 plakalı tanker, 19 Nisan 2018'de Antalya-Isparta kara yolu Ortaköy mevkisinde, Şaban D.'nin kullandığı 07 AJJ 27 plakalı öğrenci servisiyle çarpışmış, yaralanan 15 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti.



ANTALYA (AA) -

