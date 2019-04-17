"Turizmde bu yılki beklentimiz yeni rekorlar kırmak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geçen sene bütün yılların turizm rekorunun kırıldığını belirterek, "Bu yılki bekletimiz yeni rekorlar kırmak." dedi.Vali Karaloğlu başkanlığındaki "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve kaymakamların katılımıyla yapıldı.Karaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, turizm sezonu başladığı için kamu kurum ve kuruluşların yatırım ihalelerini bir an önce tamamlaması gerektiğini söyledi.Yaz aylarında turizmin yoğun olduğu bölgelerde inşaat yasağı getirdiklerini aktaran Karaloğlu, turizmin şehre inmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Antalya'da turizmin deniz, kum, sahil ve güneşin dışına çıkarılıp alternatiflere yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:"Tarihimizi, kültürümüzü, doğamızı, gastronomimizi biraz daha farkındalığını artırarak bunlarında turizmde yer almasını arzu ediyoruz. Antalya'ya 16 milyon turist bekliyoruz, 2023 hedef ise 25 milyon turist. Geçen sene bütün yılların turizm rekorunu kırmıştık. Bu yılki bekletimiz yeni rekorlar kırmak. Turizmi deniz, kum ve güneşten kurtaramazsak 4 aya sığdırırsak çan eğrisi gibi yükselir ve düşeriz. Sağlık turizmi, spor turizmi de geliştirilmesi gerekir. Diğer kurumların üzerilerine düşen çalışmaları yapmasını istiyoruz. Turizm sezonunun başlamasıyla nisan turist artışı yüzde 32. Nisan ayı yıllık artış ise yüzde 28 civarında. Bu sevindirici bir durum. Antalya, ülkenin konaklama yatak sayısı oranı en fazla il. Ülkenin yüzde 42 yatağı Antalya'da yer alıyor. Bu da turizmin nerede yapıldığını kanıtlıyor."İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ise son zamanlarda çok sayda Çin ve Arap turistin ülkeyi ziyaret ettiğini, ama bu dilleri konuşabilen rehber bulmakta zorluk yaşadıklarını bildirdi.Kış aylarında golf turizminin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarına değinen Acar, "Türkiye'de 39 golf sahası var, bunların 26'sı ise Antalya'da yer alıyor. Antalya daha fazla golf sahalarına ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.ANTALYA (AA) -