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Kum Heykeller Efsaneler temasıyla yoğun ilgi görüyor

Kum Heykeller Efsaneler temasıyla yoğun ilgi görüyor
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Kum Heykeller Efsaneler temasıyla yoğun ilgi görüyor   
 
 -Antalya'da 12.si düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali ‘’Legends’’ (Efsaneler) temasıyla yoğun ilgi görüyor.  
  Dünya tarihinde iz bırakmış efsanevi olay ve kahramanlar bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde kumun büyüsüyle yeniden oluşturuldu. Antalya’nın altın sarısı kumuyla meşhur sahil bandı Lara Plajı’nda her yıl farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen etkinlik adeta açık hava müzesi niteliği taşıyor. Son 4 yıldır 365 gün açık hale getirilen sergi bu yüzden Antalya Kum Heykel Müzesi olarak da biliniyor. 
  Yaklaşık 50 alt temada irili ufaklı yüzlerce kum heykelin sergilendiği Sandland, alan genişliği, katılan sanatçı sayısı ve kullanılan kum miktarı gibi özellikleriyle dünyanın en büyük ve prestijli kum heykel etkinlikleri arasında yer alıyor. 10 bin metrekare alanda, yaklaşık 10 bin ton nehir kumu kullanılan sergi dünyanın 365 gün ziyarete açık ilk ve tek kum heykel etkinliği. Her yıl aralarında Brezilya, İtalya, İspanya, Rusya, Ukrayna, Letonya, Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Hollanda gibi ülkelerin de arasında yer aldığı 10’u aşkın ülkeden 20’yi aşkın profesyonel kum heykel sanatçısının katılımı ve yaklaşık 3 hafta süren performansları neticesinde ortaya muhteşem devasa boyutta eserler çıkarılıyor. 
  Sanatın en doğal, en muhteşem ve en eğlenceli halini yansıtan bu eşsiz sergide bu yıl ‘’Efsaneler’’ teması çerçevesinde Amazonlar, Thor, Tuareg, Şiva, Ganeşa, 300 Spartalı, Adem ile Havva, Minotor gibi eserlerin yanı sıra Keops Piramidi, Halikarnas Mozolesi, Artemis Tapınağı, Machu Picchu, Chicken itza (El Castillo) , Kolezyum, Petra ve Taç Mahal, Eyfel Kulesi gibi dünya harikası yapılar ziyaretçileri bir solukta adeta bir dünya turuna çıkarıyor. 
 
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İHA                             
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ISPARTA HABER
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