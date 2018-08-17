- Antalya’da fide üretimi yapan bir firma sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Amerikan tohumları ekmeme kararı aldı. Firma, fidanların yerli ve milli tohumlardan üretileceğini belirtti.Antalya’nın Aksu ilçesinde binlerce dönüm örtü altı seraların fide yetiştiriciliğini yapan Bereket Fide sahibi Ziraat Mühendisi Mümin Şahin, örnek bir uygulama başlattı. Fide üretim firması olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyduklarını belirten Şahin, "Yükselen dolar karşısında cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdik. Yükselen dolar fiyatları fide fiyatlarımızı etkilemeyecek. Ve en önemlisi bundan sonra fide üretimimizde Amerikan tohumlarını kullanmayacağız. Yerli ve milli olan kendimize ait olan tohumları kullanacağız. Bütün çiftçilerimize durumu bildirdik. Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik savaşta herkesi devletinin yanında olmaya davet ediyorum. Bu günler birlik ve beraberliğimizin daha bir önemli olduğu günlerdir" dedi.Geçtiğimiz yıla oranla fide siparişlerini de değerlendiren Şahin, "Geçen yıla oranla domates ve biber fidesi siparişlerinde bir artış var. Özellikle Rusya ile ilişkilerimizin düzelmesinden dolayı domates ekimi bir miktar artabilir. Ağustos başından beri fide dikimleri başladı ve artan dolar fiyatlarına rağmen bizim işletmemiz fide fiyatlarını ne yazmışsak aynı fiyattan çiftçimize vermeye devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kaydetti.İHA