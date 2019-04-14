Kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet

- Antalya'da Kırgızistan uyruklu yengesini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi



Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu yengesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Çetin, Alanya Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS ile duruşmaya dahil oldu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Çetin'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen Çetin, yengesini kendisine hakaret ettiği için öldürdüğünü, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu savundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Çetin'e "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) 27 Şubat 2018'de boğarak öldüren Mehmet Çetin (46), tutuklanmıştı.





ANTALYA (AA) -