Akseki Emniyet Amiri Vekili Nazif Yayla, Bölge Trafik Denetleme istasyon Amiri Mustafa Bozkurt ve beraberindeki polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'ı makamında ziyaret ettiAntalya'nın Serik, Akseki ve Manavgat ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Karaaslan, Türk Polis Teşkilatı'nın, topumun huzur ve güveninin tesis edilmesi, vatandaşların can ve güvenliğinin korunması, devletin otoritesinin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması ve işlenen suçlarda faillerinin adalete teslim edilmesi gibi çok önemli görevleri bulunduğunu söyledi.Teşkilatın, 174 yıldır, toplumun her kesiminin sevgi, saygı ve güven desteğini alarak hizmetlerini geliştirdiğini anlatan Karaaslan, Serik'in asayiş ve emniyetin en fazla tesis edildiği ilçeler arasında yer aldığını belirtti.Kendilerine destek olan tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür eden Karaaslan, "Bugüne kadar çok önemli görevler ifa eden teşkilatımızın aynı azim ve kararlılıkta aynı zamanda canını seve seve feda edecek mensuplarıyla görevini yerine getireceğine kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.Öğrencilerin de şiir okuduğu törende, "Yılın Polisi" seçilen Hayrettin Kara'ya ve çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.- AksekiAkseki İlçe Emniyet Amiri Vekili Nazif Yayla, Bölge Trafik Denetleme istasyon Amiri Mustafa Bozkurt ve beraberindeki polis memurları, Kaymakam Muhammed Emin Nasır'ı ziyaret ettiVatandaşın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatının emniyet teşkilatı olduğunu belirten Nasır, "Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar." diye konuştu.Kaymakam Nasır, Yayla ve Bozkurt, yıl içinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren personele başarı belgesi verdi.Akseki Şahinler Çok Programlı Lise salonunda da etkinlik düzenlendi. Burada konuşan Yayla, emniyet teşkilatının sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada saygın yerini aldığını ifade etti. Etkinlikte şiir okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.- ManavgatManavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileriyle emniyet mensupları katıldı.Emniyet Müdürü Özgönül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Özgönül’ün günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmasının ardından program ilçe emniyet müdürlüğünde devam etti.ANTALYA (AA) -