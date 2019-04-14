Geleneksel Türk Okçuluğu TurnuvasıKredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Antalya Okçular Tekkesi tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası düzenlendi.Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda düzenlenen turnuva öncesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından atışlar gerçekleştirildi.60 kemankeşin yarıştığı turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi.Turnuvada ilk dörde giren Gamze Sevinç, Beritan Sonkaya, Ayşegül Bacak ve Dudu Ulu, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, yaptığı konuşmada, bu yıl okçuların piri Sad Bin Ebi Vakkas Hazretlerini Anma ve Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası'nı birlikte düzenlediklerini söyledi.Sporun gerçek anlamda bir dostluk ve kardeşlik aracı olduğunu belirten Uçar, "Bizler sporda öze dönüş hareketinde batılılaşmayı batıda bırakarak, kardeşliğimizi pekiştirmeyi hedef aldık ve bu organizasyonlar vesilesiyle hızla ilerlemekteyiz. Bu yarışma, 'tek rakip nefsim' sloganı ile farkındalık oluşturmak ve spor vesilesiyle kişinin kendini geliştirmesi, bu vesileyle kabzadaşına yardım etmenin manevi hazzını yaşamasını sağlamaktır." diye konuştu.Kemankeşlere verdikleri eğitimin bir üst modeline geçtiklerini dile getiren Uçar, bundan sonra kemankeş hafızlar yetiştirmeye başlayacaklarını vurguladı.Kaybedilen değerleri araştırıp bulmaya gayret ettiklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:"Her birimiz Okçular Tekkesi'nin talebesiyiz. Kültürümüze sahip çıkmamıza ve bu faaliyetlerimize ön ayak olan başta Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Bilal Erdoğan olmak üzere, Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca burayı evleri gibi görüp sahiplenen eğitmen ve talebelerimizi, personelimizi, gece gündüz nöbet tutan ve hizmet eden kardeşlerimizi canıgönülden kutluyorum."Uçar, turnuvanın Türkiye finalinin de 2-3 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacağını ifade etti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da geçmişini bilmeyen toplumların geleceği sağlıklı inşa edemeyeceğini dile getirdi.Geleneksel okçuluğun önemine dikkati çeken Hacıcaferoğlu, bu anlamda gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı Antalya Okçular Tekkesi'ne teşekkür etti.ANTALYA (AA) -