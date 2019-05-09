Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Sarılar Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda B.G. E.D. ve Z.D. gözaltına alındı. Evde ve şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.D. ve Z.D, salıverildi.Adliyeye sevk edilen B.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.ANTALYA (AA) -