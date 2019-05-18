"İngiliz turistler, Antalya'yı yeniden keşfediyor"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, turizm güvenliği ve ticari bağlantılar kapsamında temaslarda bulunduğu Antalya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İngiliz turistler, Antalya'yı yeniden keşfediyor"
ANTALYA 0
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"İngiliz turistler, Antalya'yı yeniden keşfediyor"
- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott:
- "Bu sene İngiltere'den Türkiye'ye gelecek turist sayısının 3 milyona yakın olacağını düşünüyoruz. Geçen seneki artışın çoğu Antalya bölgesineydi. Şimdi de Antalya'ya olacak gibi. Diyebiliriz ki Birleşik Krallık vatandaşları, Antalya'yı yeniden keşfediyor. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen seneye göre yüzde 60 daha fazla"
- "Türk turizminin başkenti Antalya'nın, Avrupa'da da turizmin başkenti olma yolunda ilerlemesi memnuniyet verici"

 İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu sene çoğu Antalya olmak üzere 3 milyona yakın İngiliz'in Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirterek, "Geçen seneki artışın çoğu Antalya bölgesineydi. Şimdi de Antalya'ya olacak gibi. Diyebiliriz ki Birleşik Krallık vatandaşları Antalya'yı yeniden keşfediyor." dedi. 

Antalya'ya "turizm güvenliği" ve ticari bağlantılar kapsamında gelerek temaslarda bulunan Büyükelçi Chilcott, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Chilcott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte vali ve belediye başkanının aralarında bulunduğu bazı yetkilileri ziyaret ettiğini aktararak, "Tüm yetkililere yıl boyunca gösterdikleri iş birliği için de teşekküre geldim. En önemli alan turizmle ilgili bağlantılar. İş ortaklıklarımız, özellikle turizm alanında kurulan iş ortaklıkları. TUI, Thomas Cook gibi firmaların yaptığı işler var. Hem iş alanları yaratıyorlar hem de turizm alanında çalışıyorlar." diye konuştu.

Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısının 2,25 milyon olduğunu hatırlatan Chilcott, şöyle devam etti:

"Bu bir önceki seneye göre yüzde 36'lık artış demek. Bu sene de bu oranda bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Bu sene İngiltere'den Türkiye'ye gelecek turist sayısının 3 milyona yakın olacağını düşünüyoruz. Geçen seneki artışın çoğu Antalya bölgesineydi. Şimdi de Antalya'ya olacak gibi. Diyebiliriz ki Birleşik Krallık vatandaşları, Antalya'yı yeniden keşfediyor. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen seneye göre yüzde 60 daha fazla."

"Antalya Valisinin bizimle paylaştığına göre de bu senenin ilk 4 ayında da yüzde 48'lik bir artış olmuş." diyen Chilcott, işlerin iyi gittiğini belirtti. 

Chilcott, "Türk turizminin başkenti Antalya'nın, Avrupa'da da turizmin başkenti olma yolunda ilerlemesi memnuniyet verici. Turizmde aslında bir denge olmalı. İki tane unsur var. Bir tanesi turizmin yarattığı refah ve iş olasılıkları. İkincisi de doğal ortamın ve güzelliklerin korunması. Tabii turizm geliştirilecekse hem bu doğanın hem de çevrenin bir şekilde korunmasıyla geliştirilebilir." diye konuştu.

- "Ben de faydalanmak istiyorum"

Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu, buradaki turizm potansiyelinin daha çok sakinliğe, dinlenmeye, kafa boşaltmaya ihtiyacı olan insanlara hitap ettiğini vurgulayan Chilcott, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Londra, tiyatrosuyla müziğiyle şehir tecrübesiyle şehir heyecanı yaşatan bir yer. Antalya için farklı nedenler var. Paris gibi, İstanbul gibi Londra da çok turist çekiyor. Antalya için farklı bir tarz söz konusu. Antalya deniz kıyısında sükunet içinde geçirilmek istenen tatillerin adresi olabilir, ben de bundan faydalanmak istiyorum."





ANTALYA (AA) - MURAT EĞİLMEZ -
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