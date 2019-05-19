Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı kamp için Antalya'da

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi son hazırlıklarını Antalya'da yapacak Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı'nın ilk kafilesi kente geldi.

Ekibin tamamlanmasıyla birlikte Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp çalışmalarına başlayacak.

Antalya'da 12 gün kamp yapacak Avustralya, çalışmaların ardından 7 Haziran-7 Temmuz tarihlerindeki Dünya Kupası'na katılmak üzere Fransa'ya gidecek.

Geçen yıl da Avustralya Erkek Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlık kampı için Antalya'ya gelmişti.



ANTALYA (AA) -

