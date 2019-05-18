19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin Amasya'da yol haritasını çizdiğini, 29 Ekim 1923'te milli mücadelenin Cumhuriyetle taçlandırıldığını bildirdi.

Milli mücadelenin 100. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında, ay-yıldızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutlanacağını belirten Karaloğlu, "Bu coşku ve heyecanla, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü hedeflerimize, 2023 hedeflerimize umutla bakıyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Biz büyük bir milletiz, güçlü bir devletiz. Hiç şüphesiz, büyüklüğümüzü ve gücümüzü gençlerimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Başarılarıyla tarih yapan ve tarihin seyrini değiştiren bir milletin torunları olduklarını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kültür ve medeniyet köklerinden aldığımız güç ve ilhamla, bir kere daha tarihe yön vereceğiz, bir kere daha tarih yapacağız. Yerli ve milli, yüreği millet sevgisiyle dolu milletine, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının farkında ve yüksek hedefleri olan gençlerimiz var olduğu sürece, bundan asla şüphe duymuyorum. Gençlerimize güveniyorum. Bu duygu ve inançla Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden, 19 Mayıs'ı da gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."



ANTALYA (AA) -

