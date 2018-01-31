O Belediyeden kediye şefkat eli

Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, trafik kazası sonucu çenesi ve kanin dişi kırılan, dili kopan kediye yardım eli uzattı.Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, trafik kazası sonucu çenesi ve kanin dişi kırılan, dili ise kopmak üzere olan kediye yardım eli uzattı. Bir vatandaş tarafından, Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen kedi, veteriner hekim Hasan Balık tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından eski sağlığına kavuştu.Balık, trafik kazası sonucu kafa bölgesinden ağır yara alan kedinin hayati tehlikesi olduğunu gördüğünü ve hiç düşünmeden acil ameliyata aldığını söyledi. Kedinin çenesi ve kanin dişinin kırıldığını, dilinin ise kopmak üzere olduğunu dile getiren Hasan Balık, ilk olarak kırılan çeneyi özel bir aparatla sabitlediklerini bildirdi. Bununla birlikte halk arasında köpek dişi olarak da bilinen kanin dişini çektiklerini söyledi. Hasan balık, son olarak ise kopmak üzere olan dili diktiklerini kaydetti.ANTALYA (İHA)