​Halk otobüsünde "Türklüğe hakaret" tartışması karakola taşındı

Antalya'da bir halk otobüsünde yolcular ile çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın arasında Türklüğe, Atatürk'e ve dini inançlara hakaret ettiği iddiasıyla tartışma çıktı.

​Halk otobüsünde "Türklüğe hakaret" tartışması karakola taşındı
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Antalya'da bir halk otobüsünde yolcular ile çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın arasında Türklüğe, Atatürk'e ve dini inançlara hakaret ettiği iddiasıyla tartışma çıktı. Otobüsten inmek istememesi üzerine şoför tarafından otobüse kilitlenen kadın, otobüsün penceresinden yolcularla tartıştı.


Halk otobüsünde "Türklüğe hakaret" tartışması karakola taşındı
- Antalya'da özel halk otobüsünde yolcular ile çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın arasında Türklüğe, Atatürk'e ve dini inançlara hakaret ettiği iddiasıyla tartışma çıktı
- Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, otobüsü durdurarak yolcuları indirdi, hakarette bulunduğu iddia edilen kadını ise otobüs içerisine kilitledi
- Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcular ile kadını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü

 Antalya'da özel halk otobüsünde yolcular ile çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın arasında Türklüğe, Atatürk'e ve dini inançlara hakaret ettiği iddiasıyla tartışma çıktı.
Alınan bilgiye göre, KC06 tabelalı 07 AU 0170 plakalı özel halk otobüsünde açık kalan kapı nedeniyle kadın yolcu S.Y. ve sürücü Cihan Ü. arasında tartışma çıktı. Bu sırada "Türkleşmeyin. Türklüğünüzü belli etmeyin. Yobazsınız." dediği öne sürülen S.Y. ile diğer yolcular arasında da tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine şoför Cihan Ü. polisten yardım istedi. 
Konyaaltı Caddesi'nde otobüsü durdurarak yolcuları tahliye eden sürücü, S.Y'nin inmek istememesi üzerine otobüsün kapılarını kapatarak polis ekiplerini beklemeye başladı.
AA muhabirlerinin görüntülediği olay sırasında, otobüsün penceresinden kafasını dışarıya çıkartarak kaldırımdaki yolcularla tartışan S.Y, "Yalan toplumsunuz. Yalancı toplumsunuz. Ben Zürihliyim. Tatildeyim. Ben yabancıyım diye bana niye hakaret ediliyor. Yabancı da insan değil mi? Kadın gelmiş bana 'Atatürk'ün tırnağı olamazsın'. Bu nasıl laf. Nasıl bir zihniyet?" dedi.
Bekleyenlerden biri, "İçeride kameralar var. Her şey ortaya çıkar. Türklüğe, Atatürk'e, dini değerlere, inançlara nasıl hakaret ettiğiniz görülecek." karşılığını verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, S.Y'yi otobüsten indirdi. Yolculardan şikayetçi olduğunu belirten S.Y, "Yalan söylüyorlar. Türklüğe, başörtüsüne güveniyorlar." diye konuştu.
Bir yolcunun, "Türk halkına hakaret edemezsin" sözü üzerine S.Y, "Siz de gavura hakaret edemezsiniz. Gavur da bir insandır." yanıtını verdi. 
Yolculardan orman yüksek mühendisi Özer Satılmış Özgüç, kadının Türklüğe, Atatürk'e, dini inançlara ve İslam'a hakarette bulunduğunu savundu. Özgüç, "Bu insana Türklerin barbar olmadığını ona herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadan, konuşarak gösterdik. Ama o sürekli hakaret etti. Bütün otobüsle kavga etti. 'Size dava açacağım. Hepinizden para toplayacağım' dedi." ifadelerini kullandı.
Bir kadın yolcu ise "Atatürk'e, bir yolcunun başörtüsüne laf söyledi. Psikolojik sorunları var gibi görünüyordu." diye konuştu.
Otobüs şoförü Cihan Ü. de "Otobüse bindikten sonra ön kapıda beklemeye başladı. Kapı da o sırada açıktı. Kapatmamı söyledi. Ben de kapattım. 'Ön kapıda ayakta duramazsınız' diye uyardım. O da 'Türklüğünüzü belli etmeyin' deyince otobüsteki yolcular kadına tepki gösterdi. Tartışma çıktı." dedi. 
Polis ekipleri, babasının Türk, annesinin ise İsviçreli olduğu, Zürih'te yaşadığı ve Antalya'ya tatile geldiği belirlenen kadın ile yolcuları ifadelerini almak üzere Bahçeli Polis Merkezi'ne götürdü.













ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN -
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da kızarmış piliç ve tavuk ürünleri Bur Piliç'te
Isparta TKDK'dan önemli duyuru ''6. Başvuru Çağrımız Hayırlı Olsun''
DÇ. DOKTOR GÖK, ÖZEL ATANUR GÖZ HASTANESİ'NDE
Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden ÇÖLYAK açıklaması
​Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da Gönül Sofrasına her kesimden destek
Isparta'da öğrencilerden kitap okuma etkinliği
Isparta'da “Okuma Çemberim, Kitaplar Her Şeyim” Projesi
SU ELÇİLERİ ISPARTA'DA
KÖYDES'ten Isparta'ya 18 Milyon TL ödenek
ISPARTA'NIN YÜZMEDE GURUR TABLOSU OLDULAR
Isparta'da ilk kez Ramazan Sokağı etkinlikleri düzenlendi
Türkiye'nin "sucul canlıları" bu müzede incelenecek
Isparta'da Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alımı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da deprem...
İDA BUTİK'TEN RENGARENK ETNİK VE OTANTİK ÜRÜNLER
Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Rektör Çarıkçı’nın Ramazan Ayı Mesajı
“Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli yayınlandı 2019
Isparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandı
Isparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirme
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da
Isparta'da Deprem!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'daIsparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da05 Mayıs 2019
Trafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri BaşlıyorTrafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri Başlıyor02 Mayıs 2019
VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI 02 Mayıs 2019
Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 2019Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 201902 Mayıs 2019
Dekorasyon Adına Herşey! Gülce DekorDekorasyon Adına Herşey! Gülce Dekor02 Mayıs 2019
Isparta'da Deprem!Isparta'da Deprem!05 Mayıs 2019
Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 2019Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 201903 Mayıs 2019
ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!03 Mayıs 2019
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralıAntalya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı07 Mayıs 2019
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı 03 Mayıs 2019
Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurduIsparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurdu03 Mayıs 2019
ISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDIISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDI03 Mayıs 2019
Isparta'da ilk kez Ramazan Sokağı etkinlikleri düzenlendiIsparta'da ilk kez Ramazan Sokağı etkinlikleri düzenlendi07 Mayıs 2019
İDA BUTİK'TEN RENGARENK ETNİK VE OTANTİK ÜRÜNLERİDA BUTİK'TEN RENGARENK ETNİK VE OTANTİK ÜRÜNLER06 Mayıs 2019
Isparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirmeIsparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirme06 Mayıs 2019
Isparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandıIsparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandı06 Mayıs 2019
TCDD'den ilaçlama uyarısı Isparta, Burdur dahilTCDD'den ilaçlama uyarısı Isparta, Burdur dahil03 Mayıs 2019
Genç bir cilt için Rosemix ile yenileninGenç bir cilt için Rosemix ile yenilenin03 Mayıs 2019
Isparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzü GülüyorIsparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzü Gülüyor02 Mayıs 2019
Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni 06 Mayıs 2019