Öğretmen adaylarına özel eğitim semineri



Akdeniz Üniversitesi "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri" düzenledi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Özel Eğitim Bölümü ve Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliğinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde, Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, "Öğrenme Güçlüğünde Öğretimsel Stratejiler", Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şaziye Seçkin Yılmaz ise "Çocuklarda Dil Gelişimi ve Desteklenmesi" konularında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan, seminerleri öğrencilerin talepleri doğrultusunda düzenlediklerini belirtti.

Öğretmen adaylarını önleyici özel eğitim hizmeti alanında yetiştirerek, geleceğin seçkin ve başarılı öğretmenleri arasında görme arzusu içerisinde olduklarını vurgulayan Sardohan, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik bireysel ve grup eğitimi çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.



ANTALYA (AA) -

