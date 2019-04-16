Antalya'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde, Göktuğ A'nın kullandığı 34 AFA 785 plakalı yolcu midibüsü devrildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.Midibüstekilerin, futbol turnuvasına katılmak üzere İstanbul'dan Manavgat ilçesine gittikleri öğrenildi.ANTALYA (AA) -