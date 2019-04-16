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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da yolcu midibüsü devrildi

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Antalya'da yolcu otobüsü devrildiAntalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Alınan bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde yolcu otobüsü devrildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.Antalya'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde, Göktuğ A'nın kullandığı 34 AFA 785 plakalı yolcu midibüsü devrildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.Midibüstekilerin, futbol turnuvasına katılmak üzere İstanbul'dan Manavgat ilçesine gittikleri öğrenildi.- Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı- Cenazeler adli tıp morguna getirilirken ölenlerin arkadaşları gözyaşı döktüAntalya'da midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.Göktuğ A'nın kullandığı 34 AFA 785 plakalı midibüs, Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde devrildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, Engin Karahisar, Muammer Özkaya ve Gürkan Helvacıoğlu hayatını kaybetti, 2'si çocuk 17 kişi yaralandı. Farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Midibüstekilerin, futbol turnuvasına katılmak üzere İstanbul'dan Manavgat ilçesine gittikleri öğrenildi.- Arkadaşları gözyaşlarını tutamadıEngin Karahisar, şoför Muammer Özkaya ve spor eğitmeni Gürkan Helvacıoğlu'nun cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.Aynı turnuvaya katılacak oyuncular, cenazelerin getirilişi sırasında gözyaşı döktü.ANTALYA (AA) -