Antalya'nın Kemer ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.Mehmet Ali Doğru yönetimindeki 07 KY 613 plakalı itfaiye aracı, Beldibi-Kemer yol ayrımında devrildi.Kazada sürücü Doğru ile araçtaki Yalçın Çelik ve Ömer Özel yaralandı. Yaralı itfaiyecilere ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle, kara yolunda bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.ANTALYA (AA) -